МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Банк России отмечает рост интереса населения к фондовому рынку, в частности, в связи с изменением сберегательных моделей вслед за низкими ставками на финансовом рынке, и считает важным минимизировать риски в этой ситуации, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"В поисках более высоких доходностей повышается интерес к различным инструментам на финансовом рынке. Например, мы уже видим рост вложений в облигации, в целом бурный рост участия населения на фондовом рынке. Само по себе это значимо не влияет на эффективность денежно-кредитной политики, так как трансмиссионный механизм в равной мере действует и через рынок ценных бумаг", — сказала она на пресс-конференции в пятницу.

"Для нас важно, чтобы этот процесс изменения сберегательных моделей происходил без существенного роста рисков для граждан, предприятий и финансовых институтов, и при проведении денежно-кредитной политики мы учитываем, что для такой адаптации нужно время", — заметила Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что регулятор при решении по ключевой ставке, в частности, оценивает и то, как происходит адаптация сберегательного поведения к более низким процентным ставкам на финансовом рынке.

"Мы понимаем, что здесь необходимо время — для подстройки к новым условиям и финансовым организациям, и предприятиям, и гражданам, особенно учитывая, что пандемия, снижение доходов и рост неопределенности могут вносить значимые коррективы в потребительские и сберегательные модели", — сказала Набиуллина.