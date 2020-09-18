ЦЮРИХ, 18 сен — ПРАЙМ. Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group разместила субординированные облигации на сумму 200 миллионов евро, говорится в сообщении компании в пятницу.

"Страховая группа Zurich Insurance Group (Цюрих) объявляет об успешном размещении датированных субординированных облигаций на сумму 200 миллионов евро. Облигация, которая может быть погашена впервые в сентябре 2032 года и подлежит погашению в декабре 2052 года, выпущена Zurich Finance (Ирландия) DAC", — говорится в сообщении.

Ставка купона установлена на уровне 1,6% до декабря 2032 года, после этого держатели облигаций получат купон с плавающей ставкой.

Отмечается, что размещение было нацелено на европейских инвесторов и проводилось в общих корпоративных целях.