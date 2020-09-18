МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций снижается по основным индексам на корпоративных новостях и негативе на зарубежных площадках, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.51 мск снижался на 0,4% — до 2959,93 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,81%, до 1233,22 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 41 копейку, до 75,58 рубля, курс евро — на 39 копеек, до 89,46 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,28%, до 43,18 доллара за баррель.

Европейские индексы теряют 0,2-0,99%, американские биржевые индексы — на 0,01-0,39%.

"Отечественный рынок продолжает отыгрывать внутреннюю повестку. После попытки отскока бумаги металлургов вновь преимущественно в минусе", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"Текущая неуверенность участников локальных торгов отражает неоднозначное состояние внешнего фона. Фьючерсы на фондовые индексы США и ключевые европейские рынки акций не указывают однозначного направления для открытия новых позиций. Ну а некоторый перевес в отрицательную плоскость обусловлен заметной внутридневной просадкой стоимости фьючерсов на нефть", — добавляет Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В четверг на рынке появилась информация об интересе "Интер РАО" к покупке "Энел России" и "Юнипро". В пятницу "Интер РАО" опровергла эту информацию. На этом фоне акции "Интер РАО" снижаются на 1,98%, "Энел Россия" — на 2,27%, "Юнипро" — на 1,14%.

Также среди лидеров снижения акции золотодобытчиков – Petropavlovsk (-2,92%), Polemetal (-1,81%), акции "Полюса" снижаются незначительно на 0,09%.

"Акции Polymetal дешевеют в связи с новостями по поводу уже пятого по счету размещения крупных пакетов указанных бумаг с начала текущего года. Около 4% акционерного капитала золотодобывающей компании было продано посредством процедуры ускоренного формирования книги заявок. Продажа имеющихся бумаг Polymetal по текущим высоким ценам и даже с некоторым дисконтом к рынку выглядит как хорошая среднесрочная сделка. Но целесообразность их покупки на текущем уровне стоит поставить под вопрос", — прокомментировал Манжос из ИК "Алго Капитал".

Акции ряда металлургов остаются под давлением: бумаги "Норникеля" снижаются на 0,45%, НЛМК – на 0,68%, префы "Мечела" — на 1,42%, его обыкновенные акции – на 0,17%, при этом акции "Русала" поднимаются на 0,85%.

В лидерах роста — акции ЛСР (3,07%), ФСК "ЕЭС" (2,18%), "Русгидро" (2,16%), депозитарные расписки TCS (2,13%), акции "Алросы" (1,69%), депозитарные расписки X5 (1,69%), префы "Транснефти" (2,26%), префы "Россетей" (1,27%) и депозитарные расписки ГК "Эталон" (1,11%).

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок продолжает реагировать на налоговые инициативы правительства и неожиданный разворот вниз котировок нефти, отмечает Кочетков из "Открытие Брокер".

"Индекс Мосбиржи продолжает консолидацию заметно выше своего внутридневного минимума. Он временно стабилизировался около отметки 2960 пунктов… В целом же мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи недалеко от текущего уровня, с умеренным понижением не более 1% или с незначительным приростом", — сказал Манжос из ИК "Алго Капитал".