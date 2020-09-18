Курс рубля на завершающейся рабочей неделе преимущественно стабилизировался против основных резервных валют в районе 75 рублей против доллара и 89 рублей – против евро.

Участники рынка продолжили учитывать санкционные риски, связанные с обстановкой в Белоруссии и с ситуацией вокруг оппозиционера Алексея Навального.

При этом нефтяные цены, обновив минимум с июня – около 39,3 доллара за баррель по сорту Brent – резко вернулись выше ключевой отметки 40 долларов. Возросшая волатильность не давала четких сигналов курсу рубля.

В результате доллар вечером в пятницу за неделю повышался на 45 копеек до уровня 75,5 рублей, евро — на 75 копеек до 89,6 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась выше 3,25 тысяч против 3 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль начал торговую неделю разнонаправленными колебаниями к доллару и евро. Эти колебания определялись новостями о ситуации вокруг Навального. Вначале пришел негатив в виде сообщений об исследовании физиологических проб оппозицтонера в трёх европейских лабораториях.

В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Однако затем рубль получил позитивные для его динамики вести о том, что состояние здоровья Навального продолжает улучшаться и он уже встает с постели.

Кроме того, рынок нефти обновив минимум с июня, бодро пошел вверх на фоне сохранения рисков ураганной активности в Мексиканском заливе.

Поддержка пришла и от надежд на рост спроса на нефть со стороны крупнейшего ее потребителя — Китая. В частности, по данным государственного статистического бюро КНР, промышленное производство в стране в августе ускорило рост до 5,6% в годовом выражении с 4,8% в июле. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь на 5,1%.

Наконец, поддержали и данные о падении запасов топлива в США. Американский институт нефти зафиксировал сокращение на прошлой неделе запасов нефти на 9,5 миллиона баррелей, минэнерго – на 4,4 миллиона баррелей.

Среди внутренних факторов поддержки рубля стоит выделить высокий спрос на рублевую ликвидность на фоне удачных для Минфина РФ размещений ОФЗ. Так, на трех аукционах завершающейся недели ведомство разместило бумаги в общей сложности на 164,2 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе примерно в 281 миллиард.

Итоги очередного заседания ФРС по денежно-кредитной политике (ДКП) оказали давление на рынки рисковых активов, поскольку инвесторы не получили от главы Федрезерва Джерома Пауэлла достаточно намеков на продолжение мягкой ДКП. При этом регулятор слегка улучшил прогнозы по ВВП США, безработице и инфляции на 2020 год. Это поддержало курс доллара на форексе, что стало сигналом об ослаблении аппетита к риску.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели проходило в русле ослабления рубля из-за усилившихся геополитических рисков. Так, депутаты Европейского парламента призвали ужесточить санкции в отношении России после инцидента с Алексеем Навальным. Идеи Евросоюза дать новым санкциям имя Алексея Навального — это неприкрытая попытка придать им заведомо антироссийскую направленность, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал несколько громких заявлений, сказав, в частности, что белорусская армия вынуждена усилить войсками государственную границу с Литвой, Польшей и Украиной. Кроме того, он заявил, что в настоящее время в республике, по сути, решается судьба всей Европы, нельзя довести ситуацию до горячей войны. Европейский парламент в четверг поддержал введение санкций против белорусского лидера.

Таким образом, рубль остается под давлением на фоне санкционных опасений. Кроме того, давления добавили внутренние умеренно-негативные факторы. Глава Минфина России Антон Силуанов озвучил планы увеличить уровень госдолга РФ в 2020-2021 годах до 20% от ВВП (ранее он говорил, что переступать за эту черту нецелесообразно). Косвенно негативным фактором для рубля могли стать и новости о поисках правительством и Минфином РФ допдоходов в виде увеличения налогообложения предприятий цветной металлургии и по производству удобрений.

Таким образом, рубль рискует оттолкнуться вниз от текущих уровней, а доллар может закрепиться выше 75 рублей и пойдет в направлении максимумов с апреля (около 76,6 рубля).

Впрочем, налоговый период и отсутствие эскалации санкционной риторики из Вашингтона может помочь рублю пока удержать 75-рублевый рубеж.