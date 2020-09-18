МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снизился по индексу Мосбиржи на корпоративных историях и негативе от внешних площадок, при этом за неделю вырос более чем на 1%, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов пятницы снизился на 0,67%, до 2951,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,18%, до 1228,64 пункта. При этом за неделю индекс Мосбиржи прибавил 1,4%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.58 мск растёт на 35 копеек, до 75,52 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 89,56 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,1%, до 43,3 доллара за баррель.