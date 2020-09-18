МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером снижается по отношению к большинству остальных основных мировых валют на неопределенности вокруг политической ситуации в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.53 мск курс евро к доллару рос до 1,1860 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1847 доллара, курс доллара к иене снижался до 104,44 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,73 иены; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,28%, до 92,86 пункта.

Ослабление доллара продолжается второй день подряд. В четверг распродажи были связаны с макроэкономической статистикой, вызвавшей опасения за перспективы восстановления крупнейшей мировой экономики. Сегодня снижение продолжается несмотря на данные индекса потребительских настроений Мичиганского университета. Показатель в сентябре, по предварительной оценке, вырос до 78,9 пункта с уровня августа в 74,1 пункта, что к тому же значительно превзошло ожидания аналитиков.

Политическая неопределенность в США также оказывает давление на курс доллара. В начале ноября должны пройти выборы президента страны, и трейдеры внимательно следят за предвыборной гонкой.

"Рынки ненавидят неопределенность. На данный момент все убеждены, что однозначная недвусмысленная победа (одного из кандидатов — ред.) — не самый вероятный сценарий", — отметил управляющий директор стратегии FX в BK Asset Management Борис Шлоссберг (Boris Schlossberg), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Президент США Дональд Трамп, который надеется переизбраться на второй срок, критикует призывы демократов голосовать по почте: по его словам, это может поставить под угрозу безопасность и честность выборов. Демократы, в свою очередь, подозревают Трампа в том, что он саботирует работу почтового ведомства и даже специально пытается задержать доставку почты, чтобы обосновать свои сомнения насчет удаленного голосования. Трамп это категорически отрицает.