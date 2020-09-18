МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Рубль вечером падает против доллара и евро на фоне неуверенной динамики мировых рынков.

Перед выходными инвесторы на всякий случай усилили покупки валюты в рамках хеджирования в условиях санкционных рисков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.02 мск рос на 42 копейки до 75,59 рубля, курс евро — на 58 копеек до уровня 89,65 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в пятницу вечером падает на фоне неуверенной динамики рынка нефти, который после четырехдневного восстановительного роста стабилизируется на достигнутых уровнях. Цена сорта Brent теряет 0,1% до 43,26 доллара за баррель. Западноевропейские фондовые индексы при этом падают на 0,6-1,2%, американские – на 0,2-0,9%.

В пятницу инвесторы отказываются от активной торговли, оценивая новости завершающейся недели. Главным событием стало заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершилось в среду. Регулятор принял решение о сохранении процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых, а также спрогнозировал, что на этом уровне ставка будет находится в 2020-2023 годах. Глава регулятора Джером Пауэлл в связи с этим отметил, что будущее экономики США остается неопределенным.

Негатива добавляют данные о слабом росте промпроизводства в США в августе — на 0,4% в месячном выражении при прогнозе роста на 1%.

Кроме внешних против рубля работают и геополитические факторы. Инвесторы просто опасаются сохранять в портфелях рублевые активы на выходные в условиях высоких геополитических рисков из-за событий в Белоруссии и ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Ожидавшееся экспертами решение ЦБ РФ оставить ключевую ставку на рекордно низком уровне 4,25% годовых не сказалось на курсовой динамике рубля в пятницу.

В итоге, доллар и евро растут к вечером рублю на 0,6-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 3,25 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На фоне стабилизации рынка нефти выше 43 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent, негативно на рубль повлияла динамика валют развивающихся экономик, которые в большинстве своем сегодня демонстрировали существенное ослабление, полагает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В результате, доллар сохранил позиции в нижней половине диапазона 75-80 рублей. Скорее всего, в ближайшие сессии доллар продолжит движения над отметкой 75 рублей, выступающей ближайшей поддержкой, с попытками обновления локальных максимумов, установленных неделей ранее в районе 76,5 рубля", — оценил он.

В начале следующей недели курс доллара будет оставаться примерно на текущих уровнях – в верхней части диапазона 74-76 рублей, оценивает Виталий Громадин из компании БКС.

"По итогам заседания ФРС США на рынок поступили сигналы о сохранении ставок на низком уровне в обозримом будущем до тех пор, пока инфляция не будет умеренно превышать целевой показатель регулятора в 2%. Правда, на рынке не дождались объявления новых стимулов для поддержания экономики. На встрече мониторингового комитета ОПЕК+ тон задавали обсуждения компенсаций от стран, превышающих ранее свои квоты. Цены на нефть вернулись выше 40 долларов за баррель, но опасения относительно слабого спроса на нефтяном рынке сохраняются", — перечислил он курсообразуюшие факторы рубля.