МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги пятницы ярко выраженным снижением на фоне сохранения пессимизма на рынках, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,71%, до 60007,05 пункта, французский CAC 40 — на 1,22%, до 4978,18 пункта, немецкий DAX — на 0,7%, до 13116,25 пункта.

В пятницу на мировых рынках снова преобладал пессимизм. Согласно некоторым макроэкономическим данным, восстановление экономики по-прежнему остается под вопросом, что оказывает давление на фондовые индексы по всему миру.

Рост объявленных случаев инфицирования коронавирусом усиливает опасения инвесторов относительно возникновения "второй волны" пандемии, которая застопорит восстановление экономики. Так, во Франции наблюдался рекордный прирост таких случаев – 10,6 тысячи в четверг, в Великобритании в тот же день — 3,4 тысячи.

Как сообщают СМИ, британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок ранее в пятницу заявил о том, что заболеваемость COVID-19 растет, а случаи госпитализации удваиваются каждые восемь дней. При этом министр не сообщил, будет ли объявлен национальный карантин в следующем месяце.