МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снизился на корпоративных историях и негативе от внешних площадок, при этом за всю неделю индекс Мосбиржи вырос более чем на 1%, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,67%, до 2951,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,18%, до 1228,64 пункта. При этом за неделю индекс Мосбиржи прибавил 1,4%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.45 мск растёт на 37 копеек, до 75,54 рубля, курс евро — на 54 копейки, до 89,61 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,55%, до 43,06 доллара за баррель.

Основные европейские фондовые индексы закрылись сегодня в заметном минусе их американские коллеги также сейчас теряют.

В рамках второй половины недели российский фондовый рынок скомпенсировал часть роста, продемонстрированного в понедельник и вторник, когда рынки поддерживали новости о вакцине от нового коронавируса и ожидания новых стимулирующих экономику мер. При этом индекс Мосбиржи в середине недели вплотную подходил к сопротивлению на уровне 3000 пунктов, после чего началось снижение, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В пятницу на российском рынке акций преобладали умеренные продажи. Западные биржи также в основном в небольшом минусе. Увеличиваются темпы роста заболеваемости коронавирусом в мире, ВОЗ предупредила о серьезной ситуации с COVID-19 в Европе. Повышательное движение нефтяных котировок в свою очередь сегодня на время прервали новости из Ливии, которая, по данным СМИ, готовится возобновить производство и экспорт нефти", — также отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Среди лидеров снижения сегодня акции золотодобытчиков – Petropavlovsk (-4,96%), Polymetal (-1,42%); лишь акции "Полюса" потеряли немного — 0,15%.

"Акции золотодобытчиков в конце недели чувствовали себя слабо, несмотря на попытки золота закрепиться выше отметки 1950 долларов за унцию. На котировки Polymetal негативное влияние оказывали и новости о продаже 4% капитала компании ее основным акционером", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Также среди лидеров снижения сегодня — акции компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (-3,37%), депозитарные расписки Qiwi (-2,75%), акции "Лукойла" (-2,26%), префы "Мечела" (-1,99%), обыкновенные акции "Башнефти" (-1,97%), акции Московской биржи (-1,77%), обыкновенные акции "Татнефти" (-1,62%).

Кроме того, ранее на рынке появилась информация об интересе "Интер РАО" к покупке "Энел России" и "Юнипро". Но сегодня компания опровергла эту информацию. Так или иначе, но акции "Интер РАО" подешевели по итогам пятницы на 0,5%, "Энел России" — на 1,86%, "Юнипро" — на 1,35%.

В лидерах роста оказались акции ЛСР (+2,79%), "Русала" (+2,68%), НМТП (+2,68%), "Алросы" (+2%), ФСК ЕЭС (+1,71%), а также депозитарные расписки TCS (+1,69%), префы "Россетей" (+1,38%), акции "Фосагро" (+1,28%), депозитарные расписки X5 (+1,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"На ближайшие пять торговых сессий в базовом сценарии мы закладываем рост внутри диапазона 2950-3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Но не исключаем, что может быть повторная просадка до 2900 и ниже – вплоть до 2860 пунктов", — отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом Финанс".

Если "быкам" так и не удастся преодолеть отметку в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, можно ожидать развития негативного сценария с ближайшей целью снижения для индекса Мосбиржи на отметке 2760 пунктов, полагает Зварич.

"Полагаем, что в начале будущей недели настроения на рынках могут стать немного более оптимистичными. Результаты заседания ФРС, ставшие на прошедшей неделе поводом для умеренного risk off, в целом уже "переварены" инвесторами, и теперь участники торгов будут ждать новых драйверов для движения. В понедельник Народный банк Китая определится с базовой кредитной ставкой. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи в понедельник сформируется в пределах 2940-3020 пунктов", — заключает Бахтин.