МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Продажи смартфонов золотого цвета в РФ упали в текущем году в семь раз, вместе с тем продажи таких же устройств, но красного цвета, выросли в пять раз, следует из аналитики розничной сети МТС, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

"За (первые — ред.) восемь месяцев 2020 года продажи смартфонов золотого цвета упали в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На текущий момент их доля составляет менее 3%, несмотря на то, что еще в 2019 году в отдельные месяцы смартфоны золотого цвета занимали вторую строчку в общем объеме продаж", — уточняют аналитики.

В свою очередь, продажи моделей красного цвета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в пять раз, а их доля составила 16% от общего объема продаж. Аналитики связывают это с популярностью "среднебюджетных" моделей брендов Samsung, Honor и Xiaomi, которые стали активно выходить в красных оттенках в 2020 году.

При этом самыми популярными мобильными устройствами с самого момента их появления, согласно этим данным, остаются смартфоны черного и серого цвета — их выбирает 38% покупателей, однако за год доля таких устройств сократилась на 10 процентных пунктов. Помимо этого, каждый третий выбирает синие смартфоны, которые за последний год стали покупать в полтора раза чаще. Продажи белых смартфонов остаются на уровне прошлого года — в среднем их выбирают 6% покупателей. А доля зеленых устройств выросла до 4% с 1%, отметили эксперты розничной сети.

Чехлы, брелоки и другие аксессуары с блестящими золотистыми или серебряными элементами, а также с имитацией стразов, тоже больше не пользуются спросом. Продажи таких изделий снизились до исторически низкого уровня. "Большинство покупателей — порядка 65% — предпочитает однотонные чехлы и покупает их вместе со смартфоном. Причем если вместе с гаджетом покупают именно однотонные аксессуары, то отдельно приобретаются чехлы с принтами и яркими рисунками", — отмечают в компании.

Эксперты также отметили, что среди аксессуаров сейчас наиболее популярны беспроводные наушники — их продажи выросли на 50%, носимые устройства (на 40%) и портативные колонки (на 20%). С другой стороны, реже стали покупать палки для селфи, спрос на которые за последний год упал в три раза.