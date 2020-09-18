МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/. Банк России впервые за полгода сохранил ключевую ставку без изменений — на уровне в 4,25% годовых: вновь снизить ее регулятору помешали неожиданно ускорившаяся инфляция и плохой внешний фон — ухудшение ситуации с пандемией в мире и обострившиеся геополитические риски. Тем не менее, задел для будущих снижений все еще остается, уверена глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Основной путь смягчения денежно-кредитной политики уже пройден — с июня 2019 года ключевая ставка снизилась на 350 базисных пунктов, из них на 200 базисных пунктов — в текущем году, до исторически минимального уровня…. В базовом прогнозе мы все еще видим пространство для смягчения денежно-кредитной политики", — заверила она.

Решение сохранить ставку рынок считает своевременным: в его пользу выступали близость текущих темпов показателей базовой инфляции к целевому уровню роста в 4%, активное восстановление деловой активности в стране, а также сохраняющиеся риски ослабления рубля на фоне усиления геополитических рисков и волатильности на мировых финансовых рынках, говорит старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич.

Аналитики обратили внимание и на умеренно мягкую риторику ЦБ по поводу дальнейшего движения ставки: в апреле регулятор еще допускал дальнейшее снижение ставки на ближайших заседаниях, а уже в июне стал оценивать целесообразность такого шага. И хотя в сентябре Банк России пока сохраняет такой сигнал, все чаще руководство регулятора говорит и об оценке сроков и необходимости использовать имеющийся потенциал для снижения.

"Ориентир на ближайшие заседания остался относительно "мягким" с прицелом на оценку целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки, однако в свете роста внимания к краткосрочной динамике цен мы воспринимаем его как нейтральный сигнал и переориентацию внимания с прогнозирования последствий пандемии на оценку последствий уже реализованного снижения ставки", — отмечает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев.

БАРЬЕРЫ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ

Регулятор традиционно определяет траекторию ключевой ставки с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Однако уже сейчас становится очевидным ряд барьеров для дальнейшего снижения ставки, основной из них — геополитическая ситуация, указывают аналитики. "Приближение выборов в США усиливает неопределенность на мировых рынках, а также увеличивает вероятность антироссийской санкционной риторики. Кроме этого, возросли риски усиления конфронтации России с Западом как из-за политического кризиса в Белоруссии, так и из-за обвинений в отравлении Алексея Навального. Полагаем, что в случае сохранения повышенной неопределенности из-за внешних рисков уровень 4,25% может стать дном текущего цикла снижения ключевой ставки", — считает главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов.

Повышенный уровень геополитических рисков признала и глава ЦБ. "Разного рода геополитические риски сейчас существуют, действительно, их уровень повышен, он связан и с ожиданием выборов в США, и с влиянием их в целом на экономику, мировую политику, на ситуацию на мировых финансовых рынках. Много неопределенностей, есть и риски для нас специфические. Если ситуация будет развиваться дальше, у нас есть набор инструментов, которые позволяют поддерживать финансовую стабильность в любых ситуациях", — указала Набиуллина.

Если же геополитические риски ослабнут, то ЦБ для закрепления инфляции вблизи целевых 4% может в декабре еще раз снизить ключевую ставку до нового исторического минимума в 4%, считает Соколов из Совкомбанка. Более смелые ожидания у директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко, который прогнозирует, что при отсутствии внешних шоков ключевая ставка концу 2020 года будет снижена до уровней 3,75-4%.

Другим "камнем преткновения" может стать инфляция. Ускорение инфляции, ослабление рубля и неопределенность дальнейшего развития ситуации в последние месяцы подстегнули и инфляционные ожидания в стране: регулятор обеспокоен тем, что они могут закрепиться на повышенном уровне, усложнив в будущем стабилизацию темпов роста цен вблизи 4% и ограничив гибкость денежно-кредитной политики.

При этом несмотря на ускорение инфляции в текущем году, уже в среднесрочной перспективе дезинфляционные риски возьмут вверх, ожидает регулятор. Именно, когда инфляция вновь покажет признаки замедления, у ЦБ будет возможность для снижения ставки, поясняет стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.

ВОЗВРАШЕНИЕ К НЕЙТРАЛЬНОСТИ

Вне зависимости от возможности нового смягчения ключевой ставки Банк России еще долгое время намерен проводить стимулирующую политику, а возвращение к нейтральной политике ожидается лишь в 2022-2023 годах.

"Мы проводим сейчас мягкую денежно-кредитную политику, наша ставка ниже диапазона нейтральной ставки, который мы оцениваем в 5-6%, и мы видим, что когда-то нам придется возвращаться в нейтральный диапазон. Пока мы видим, что это будет происходить во второй половине трехлетнего прогнозного периода. Когда это будет происходить, каким темпом — это будет зависеть от развития ситуации и пока об этом говорить абсолютно преждевременно, потому что пока мы видим еще пространство для снижения ключевой ставки", — заявила Набиуллина.

Поддерживает постепенный характер нормализации монетарной политики и главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов, который напоминает, что процентные стимулы необходимо сохранять в 2021 году для поддержки темпов восстановления российской экономики.