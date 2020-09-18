МОСКВА, 18 сен /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе незначительного изменения российского рынка акций и умеренного укрепления рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, рублёвый индекс Мосбиржи снизится по итогам недели на 0,2%, до 2947 пунктов, а долларовый РТС — поднимется на 0,1%, до 1230 пунктов.

Цена на нефть марки Brent останется в районе 43 долларов за баррель, курс евро на форексе — около 1,185 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара снизится от уровней вечера прошедшей пятницы на 30 копеек, до 75,2 рубля, евро – на 60 копеек, до 88,9 рубля, также ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКОВ

В рамках предстоящей недели Богдан Зварич из Промсвязьбанка ожидает перехода рынков в консолидацию у текущих значений.

"При этом сохраняются риски ухудшения ситуации в мировой экономике за счет пандемии. Отметим активизацию заболеваемости в некоторых странах Европы, где речь идет о второй волне коронавируса. Возможное введение странами карантинных ограничений будет способствовать негативной переоценке динамики их экономик, а значит, и мировой, что окажет давление на широкий спектр активов", — отмечает он.

Нефть продолжит восходящий тренд от локальных минимумов, и мы, вероятно, сможем увидеть котировки Brent выше 44 долларов за баррель, полагает Андрей Манько из РИА Рейтинг. Однако неделя, вероятно, закончиться все же в диапазоне 43-43,7, на это указывает технический анализ, считает аналитик.

Что же касается графика важных событий, то, во-первых, в понедельник центробанк Китая определится с базовой кредитной ставкой, в этот же день ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а во вторник выйдут данные о продажах на вторичном рынке жилья США в августе, также обратим внимание на недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API), перечисляет Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

В середине недели для рыночных настроений важными будут предварительный индекс деловой активности (PMI) в производственном и непроизводственном секторах Германии и США за сентябрь, а также недельные изменения запасов нефти в США по версии Информационного агентства энергетики (EIA), также указывает он.

"Четверг будет ознаменован публикацией индекса делового климата IFO Германии за сентябрь, ежемесячного отчета ЕЦБ, числа первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю. Кроме того, в этот день появятся данные по продажам нового жилья в США в августе. В конце недели обратим внимание на объем базовых заказов в Штатах на товары длительного пользования за август", — добавляет аналитик.

Неумолимо надвигающийся Brexit без заключения особого соглашения Британии и Евросоюза, который может стать реальностью уже 24 сентября на саммите ЕС, вызовет локальные колебания на европейских рынках, в свою очередь предупреждает Виталий Вайсберг из ГК "Регион".

РУБЛЬ ПОПРОБУЕТ ПОДРАСТИ

На будущей неделе курс рубля может немного коррекционно укрепиться, но вряд ли он сможет уйти существенно ниже отметки в 75 рублей за доллар, оценил Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Поддержка российской валюте может прийти от нефтяных котировок, полагает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". "Если котировкам сорта Brent удастся удержать отметку 43 доллара за баррель, вполне возможно их стремление в район августовского пика 46,53 доллара", — указывает она.

Рубль остаётся в зоне внешнеполитических рисков, впрочем, риторика из Европы пока говорит в пользу весьма ограниченных рестрикций, которые могут быть назначены, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"У рубля есть весь набор качеств для укрепления. На рынок ОФЗ вернулись инвесторы, доходность остаётся положительной, а нефть как один из компонентов курса частично сняла риски провала в среднесрочной перспективе. Поэтому рубль продолжит торговаться между линиями минимальных внешних рисков и вероятных осложнений, что в курсовых значениях ограничивается значениями в коридоре 74,5-76 рублей за доллар", — оценил он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает, что рынок в РФ будет следовать за динамикой зарубежных площадок.

Индекс РТС будет двигаться в диапазоне 1200-1250 пунктов, полагает Ващенко.

Зварич же со своей стороны ожидает стабилизации российского рынка в диапазоне 2900-3000 пунктов по индексу Мосбиржи.

"На предстоящей неделе задачей для отечественного рынка останется борьба за возвращение индекса Мосбиржи выше отметки 3000 пунктов. Пока для этого недостаточно драйверов. Многое будет зависеть от состояния внешнего фона, в том числе в разрезе новостей о коронавирусе и геополитических сигналов", — отмечает Бахтин.

Российские акции не будут иметь общей динамики, но индексы, скорее всего, несколько снизятся, полагает Манько.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Аналитики разошлись во мнении относительно привлекательности отдельных секторов, особенно с учётом интриги с очередным изменением в системе налогообложения, которая теперь должна коснуться сфер цветной металлургии и производства удобрений.

Вероятно, что акции нефтяников и металлургов останутся в центре внимания, считает Кочетков.

"Должна проясниться картина с будущим повышением налогов. Также на эти секторы будет оказывать давление внешний фон. В целом в секторах может быть более высокая волатильность без особого продвижения", — добавляет он.

Лучше рынка могут быть бумаги девелоперов, ритейла, а аутсайдерами – акции металлургических компаний, полагает Ващенко.

А вот с точки зрения Константина Кочергина из банка "Восточный" наиболее привлекательными будут нефтяной и горнодобывающий секторы, а также отрасль финансов, а ритейл окажется наименее перспективным.