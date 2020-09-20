МОСКВА, 20 сен – Ульяна Крайняя. Несмотря на повышенное давление на доллар, причиной которого стало беспрецедентное монетарно-фискальное стимулирование экономики США, речи о его обвале не идет. Роль доллара в мировом товарообороте пока остается доминирующей и неоспоримой, но инструменты для вложения денег стоит пересмотреть, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм”.

На уходящей неделе аналитики Sberbank Investment Research предположили, что курс доллара к концу года может упасть до 70 рублей при снижении геополитических рисков. Доллар по 100? Эксперты дали совет, когда скупать подорожавшую валюту

Однако пока оснований для реализации этого прогноза немного. Цены на нефть не превышают 40 долларов, нависла угроза новых санкционных рисков. Кроме того, российское правительство не заинтересовано в сильном рубле — из-за коронавирусных потерь экономике предстоит длительное восстановление, а дополнительные траты оказались весьма существенной нагрузкой на бюджет.

ДОЛЛАР ПОД ПРЕССИНГОМ, НО АЛЬТЕРНАТИВ НЕТ

К концу дня пятницы доллар снижался к большинству основных мировых валют на статистике из США, вызвавшей опасения за экономику страны. Рост индекса доллара был зафиксирован лишь в среду по итогам заседания ФРС США, на котором регулятор улучшил макроэкономические прогнозы, отметив, что ожидает сохранения базовой ставки на уровне 0-0,25% до конца 2023 года.

По словам заместителя генерального директора ИК "Универ Капитал" Дмитрия Александрова, постепенное снижение курса доллара, произошедшее с начала года, обусловлено существенным увеличением стимулов, предпринятых для спасения экономики не только ФРС США, но и — что более важно — непосредственно правительством страны.

"Правительственная программа поддержки вводила ликвидность непосредственно в реальный сектор экономики. С учётом того, что стимулы в США превосходят стимулы, принимаемые в еврозоне и других эмиссионных центрах, реакция в виде ослабления курса доллара относительно прочих базовых валют не могла не последовать", — поясняет эксперт.

Более того, сохранение стимулов и их возможное расширение, а также готовность ФРС продолжать сверхмягкую политику, невзирая на возможный рост инфляции, создает предпосылки для дальнейшего ослабления доллара в паре против евро до уровня 1,24. "Тем не менее, ни о каком обвале доллара речи быть не может до тех пор, пока его роль в мировом товарообороте остаётся доминирующей, и отсутствует воля крупных потенциальных альтернативных центров активно переключать расчёты на себя", — уверен Александров.

Индекс доллара США, отражающий его динамику к корзине мировых резервных валют, действительно в последнее время испытывает повышенное давление, соглашается эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Михаил Зельцер. Причина — беспрецедентное монетарно-фискальное стимулирование экономики Штатов на фоне сложной ситуации с коронавирусом в стране. ВВП США показывает одну из худших динамик в G20.

Однако об обрушении доллара говорить нельзя: рано или поздно коронакризис завершится, и ФРС предстоит снижать объем программы количественного смягчения.

"Наши летние оценки предполагали падение индекса доллара США под трендовую линию у 96 пунктов. В качестве ориентира рассматривалась область 88–90 пунктов. Таким образом, потенциал дальнейшего падения пока ограничен 5%", — отмечает он.

При этом снижение доллара оказывает серьезную поддержку европейской валюте и нацвалютам развивающихся стран, в том числе ориентированных на экспорт сырья.

Cтарший преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов охарактеризовал ситуацию вокруг американской валюты на сегодняшний день как неопределенную. Инфраструктурные проблемы в экономике США, социальная напряженность по причине приближающихся президентских выборов и коронавируса вынуждают ФРС корректировать свою политику и, возможно, перейти от стабилизационных мер к стимулирующим.

Риски, связанные с выборами в США и обострением отношений США и Китая, приводят к тому, что инвесторы готовы терпеть отрицательные реальные ставки, но оставаться в долларе США, поясняет директор по развитию New Riga Finance Club Александр Зюриков. "Очевидно, что часть рисков, в частности, связанных с выборами, к концу года либо станет неактуальна, либо реализуется. Тем не менее, отсутствие альтернатив доллару на глобальном уровне останется —сложно сейчас представить, что какой-либо регулятор начнет ужесточать денежно-кредитную политику раньше ФРС США".

СИЛЬНЫЙ РУБЛЬ ПОД ВОПРОСОМ

В текущих условиях эксперты не советуют рассчитывать на существенное укрепление рубля.

"Можно отметить и снижение глобальных прогнозов по потреблению нефти от ОПЕК, и риски дополнительного санкционного давления, и непривлекательность операций carry-trade, оказывающих существенную поддержку рублю последние годы”, говорит Зюриков.

По мнению Ферапонтова, резкого укрепления рубля ожидать не стоит в первую очередь из-за того, что цены на нефть вошли в пике на снижение.

"Также правительству России не выгоден сильный рубль — из-за потерь от коронавирусного кризиса экономика будет восстанавливаться не один месяц, а дополнительные траты, которые легли на бюджет в рамках программ помощи хозяйствующим субъектам и гражданам, достаточно существенны", — рассуждает он.

КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ

Вкладывать сбережения в валютные портфели для игры на волатильность на коротких сроках не стоит, ведь есть более удобные и менее рисковые инструменты инвестирования. К тому же валюта больше подходит для долгосрочных инвестиций, предупреждает Ферапонтов. Рубль готовят к развороту: когда настанет время избавляться от валюты

В свою очередь Зюриков советует не упускать из внимания возможность вложения в евро или швейцарский франк.

Пока защитная функция доллара США остается в подавленном состоянии, возрастает привлекательность рисковых активов — в первую очередь, цикличных акций. Речь идет об акциях, коррелирующих с экономическим циклом, таких, как энергетика, строительство, финансовый сектор, поясняет Зельцер. Если доллар падает, то товарные рынки растут, а значит, можно присмотреться к бумагам компаний, связанным с товарными активами — нефтегаз, металлы и прочее. Хорошие перспективы и у акций транспортного сектора на фоне возобновления перевозок.

"А вот какие именно инструменты выбрать, — зависит от вашей толерантности к риску", — подытожил эксперт.