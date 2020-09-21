События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 сентября
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 21 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — День почитания старших — выходной на Токийской фондовой бирже
|4:30
|CNY
|Китай — Базовая кредитная ставка НБК /Национального бюро статистики Китая/
|3,85%
|3,85% (факт)
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (август)
|0,4%
|15:45
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|17:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|19:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|21-25 сент
|RUB
|Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|Транснефть — СД (о стандарте оценки реализации долгосрочной программы развития и выполнения ключевых показателей эффективности)
|RUB
|Лензолото — ВОСА (реестр закрыт 27.08.2020, в заочной форме, голосование по крупной сделке с заинтересованностью)
https://1prime.ru/Financial_market/20200921/832048847.html