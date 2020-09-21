МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Курс иены в понедельник утром растет по отношению к американской валюте на уходе инвесторов в безопасные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.47 мск курс доллара к иене снижался до 104,32 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,55 иены. Курс евро к доллару рос до 1,1869 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1837 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,12%, до 92,81 пункта.

В понедельник опасениях за состояние мировой экономики оказали давление на настроения инвесторов и привели к покупкам более надежных активов, к которым традиционно относится японская иена. Многие страны фиксируют заметное увеличение темпов заражения новым коронавирусом и снова вводят карантинные меры.

В центре внимания рынков теперь выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла перед Конгрессом, ожидающееся 22 сентября.

""Голубиная" политика ФРС останется негативным фоном для доллара", — сказал агентству Рейтер стратег OCBC Bank, Теренс Ву (Terence Wu), отмечая, что выступление Пауэлла хоть и привлечет внимание, но на данный момент ФРС "отыграла все свои карты".