МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Курс рубля после небольшого укрепления к доллару на старте торгов перешел к снижению против американской валюты и усилил снижение к евро вслед за дешевеющей стоимостью нефти Brent, на этом фоне доллар поднялся выше 76 рублей впервые с 9 сентября, евро — выше 90 рублей впервые с 8 сентября, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.55 мск понедельника рос на 40 копеек — до 76,14 рубля, курс евро — на 42 копейки, до 90,09 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,99% — до 42,29 доллара за баррель.