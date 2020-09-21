МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись снижением индексов, поскольку возобновившийся рост заболеваемости коронавирусом в мире привел к обострению опасений за перспективы экономики, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,6%, до 3316,94 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,5%, до 2208,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index упал на 2,1%, до 23950,69 пункта, южнокорейский KOSPI потерял 0,95%, опустившись до 2389,39 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,71%, до 5822,6 пункта. Торги на бирже Японии не проводились в понедельник в связи с национальным праздником. По итогам пятницы японский Nikkei 225 вырос на 0,18%, до 23360,3 пункта.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, сказали, что самая большая угроза росту мировой экономики — это возобновляющий рост заболеваемости коронавирусом. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 30,3 миллиона случаев заражения, более 948 тысяч человек скончались. Эксперты опасаются, что в 2021 году показатели экономического роста и инфляции могут неожиданно ухудшиться.

"Хотя восстановление экономики продолжается, динамика явно замедляется. Второй этап восстановления, вероятно, будет ухабистым и чреват провалами", — приводит агентство мнение экономиста Oxford Economic Кэти Бостянчич (Kathy Bostjancic).

Кроме того, трейдеры обратили внимание на сообщения в СМИ со ссылкой на данные Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) о том, что крупнейшие мировые банки с 1999 по 2017 год провели множество операций подозрительного характера и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше 2 триллионов долларов. Среди банков фигурирует и британско-гонконгская банковская группа HSBC — ее акции по итогам торгов в Гонконге потеряли 4,5%, достигнув 29,6 гонконгского доллара — минимального значения с мая 1995 года.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказали новости из Китая, где местный центробанк в понедельник вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85%. На этой отметке показатель остается шестой месяц подряд, что полностью совпало с прогнозами аналитиков.