МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение по основным индексам вслед за нефтью и рублем, долларовый индекс РТС опустился ниже 1200 пунктов впервые с 10 сентября, свидетельствуют данные Московской биржи.

Долларовый индекс РТС к 12.00 мск понедельника снижался на 2,53% — до 1197,55 пункта, рублевый индекс Мосбиржи на 1,63% — до 2903,71 пункта.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 2,22% — до 42,19 доллара за баррель.

К текущему моменту рубль к доллару снижается на 65 копеек – до 76,39 рубля.