МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник ощутимо падают на корпоративных новостях и обострении опасений за мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.46 мск британский индекс FTSE 100 падал на 3,04% — до 5824,28 пункта, французский CAC 40 — на 2,57%, до 4850,21 пункта, немецкий индекс DAX — на 2,9%, до 12736,05.

Давление на европейские индексы в понедельник оказывают новости вокруг крупнейших мировых банков. Согласно сообщениям в СМИ со ссылкой на данные Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), пять банков мирового уровня, в том числе HSBC и Deutsche Bank, с 1999 по 2017 год провели множество транзакций подозрительного характера и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше двух триллионов долларов. Акции HSBC на Лондонской бирже падают на 4,1% в цене, акции Deutsche Bank на Франкфуртской бирже — на 5,5%.

Кроме того, участников торгов беспокоит рост заболеваемости коронавирусом, который тормозит восстановление мировой экономики. "Тот факт, что ВОЗ предупредила о серьезном росте количества заболевших коронавирусом в Европе, а центробанки решили оставить свою денежно-кредитную политику без изменений, не дал инвесторам причин наращивать свои позиции по акциям компаний", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика AvaTrade Наима Аслама (Naeem Aslam). Эксперт добавил, что отсутствие поддержки для рисковых активов может "сделать распродажу на фондовых рынках чуть более интенсивной на этой неделе".

В то же время, аналитики Deutsche Bank предполагают, что мировой ВВП вернется на уровень до пандемии коронавируса к середине 2021 года. Это связано с тем, что темпы экономического роста в последние месяцы оказались лучше прогнозов.

Инвесторы также обратили внимание на сообщение французской LVMH (Moet Hennessy-Louis Vuitton). Так, компания сообщила в пресс-релизе в конце прошлой недели, что LVMH подтвердила свой запрос в ЕК на одобрение сделки с Tiffany. Ранее LVMH договорилась о покупке Tiffany за 16,2 миллиарда долларов. Соглашение о слиянии предусматривало начальную дату его завершения 24 августа 2020 года, но в начале сентября Tiffany & Co. выдвинула иск французской LVMH за задержку в этом процессе. После этого LVMH выступила с желанием выдвинуть ответный иск против Tiffany. Акции LVMH в понедельник падают на 2,34% на бирже во Франции.