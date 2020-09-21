МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает снижаться на негативном внешнем фоне, рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с 11 сентября, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 13.02 мск понедельника снижался на 1,78% — до 2899,3 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,67% — до 1195,89 пункта.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 2,04% — до 42,27 доллара за баррель.

Основные европейские индексы к текущему моменту снижаются на 3,16-3,44%, фьючерсы на американские индексы теряют 1,7-2%.

К текущему моменту рубль к доллару снижается на 60 копеек — до 76,35 рубля.