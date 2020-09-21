МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Акции крупнейших европейских банков в понедельник теряют в цене 5-8% на фоне сообщений об участии в отмывании денег, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.47 мск акции французского банка Societe Generale дешевеют на 6,3%, британско-гонконгской группы HSBC — на 6%, британского Barclays — на 6,1%, немецкого Deutsche Bank — на 8%, Commerzbank — на 5,3%, французских BNP Paribas, Standard Chartered и Societe Generale — на 5-5,8%.

Резкое падение стоимости акций представителей банковского сектора Европы происходит в понедельник после после сообщений СМИ, утверждающих, что крупнейшие мировые банки, в том числе европейские, помогли отмыть несколько триллионов долларов "грязных денег" за 18 лет.

Так, по данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), ряд банков мирового уровня с 1999 по 2017 год провели множество транзакций подозрительного характера и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше двух триллионов долларов. Среди банков, упоминающихся в докладе, находятся JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Barclays, Societe Generale, State Street Corporation, Commerzbank AG, China Investment Corporation.

В основе расследования – более 2,1 тысячи "отчетов о подозрительных операциях" (SAR), которые банки предоставляли подразделению минфина США FinCEN (Управление по борьбе с финансовыми преступлениями). Эти "секретные" материалы получило издание BuzzFeed и передало затем организации ICIJ. Консорциум журналистов создал команду из более чем 400 журналистов в 88 странах, которые вели расследование и анализировали документы.