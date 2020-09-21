МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций теряет порядка 2-2,7% по основным индексам и снижается по широкому спектру активов на фоне тревожной статистики по пандемии и бегства инвесторов из рисковых активов, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.19 мск снижался на 1,96%, до 2893,98 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,74%, до 1194,96 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 58 копеек — до 76,32 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 89,99 рубля.

БЕГСТВО ОТ РИСКОВ

Российский рынок акций продолжает снижаться на негативном внешнем фоне, рублевый индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов впервые с 11 сентября, долларовый РТС – ниже 1200 пунктов впервые с 10 сентября.

Европейские площадки снижаются на 0,83-2,11%, фьючерсы ведущие биржевые индексы США — на 2,91-3,04%.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 2,09% — до 42,25 доллара за баррель.

Статистика по пандемии остается тревожной и оказывает влияние на настроения инвесторов, отмечает Дмитрий Беденков из "ИК "Русс-Инвест".

Это угрожает более глубоким и продолжительным кризисом мировой экономики, считает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

"Кроме того, в субботу китайские СМИ сообщили, что крупнейший банк Европы HSBC является возможным кандидатом в "список ненадежных организаций" Китая, целью которого является наказание фирм, организаций или отдельных лиц, наносящих ущерб национальной безопасности страны", — указывает аналитик.

"А уже вчера HSBC вошел в число глобальных банков, названных в докладе Международного консорциума журналистов-расследователей о кредиторах, замешанных в крупных коррупционных схемах и отмывании преступных денег. На этом фоне акции банка несут значительные потери… Эта тенденция не только перекинулась на бумаги финансового сектора других стран, но и оказывает давление на все рынки", — добавляет он.

Резкое падение стоимости акций представителей банковского сектора Европы, на 5-8%, происходит в понедельник после сообщений СМИ, утверждающих, что крупнейшие мировые банки, в том числе европейские, помогли отмыть несколько триллионов долларов "грязных денег" за 18 лет. Среди банков, упоминающихся в докладе Международного консорциума журналистов-расследователей, помимо HSBC, находятся JPMorgan, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Barclays, Societe Generale, Commerzbank AG.

Ослабление активности покупок на российском рынке усилила информация о негативных для ТЭК, металлургической и добывающей отраслей корректировках ставок НДПИ, в свою очередь указывает Александр Осин из "Фридом Финанс".

На этом фоне все отраслевые индексы рынка акций Московской биржи показывают негативную динамику и снижаются на 0,47-2,44%.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Среди лидеров снижения – бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции снижаются на 4,65%, префы – на 4,42%), акции Petropavlovsk (-4,16%), НМТП (-3,32%), обыкновенные акции "Селигдара" (-3,29%), акции Polymetal (-3,29%), "Лукойла" (-2,79%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,62%) и акции "Обуви России" (-2,52%).

В лидерах роста – акции "Распадской" (1,24%), депозитарные расписки "Ленты" (0,95%), префы "Сургутнефтегаза" (0,75%), акции "Акрона" (-0,71%) и акции "М.Видео" (0,59%).

ПРОГНОЗЫ

Российские фондовые индикаторы пробили ближайшие поддержки и следующими техническими препятствиями для снижения у индекса Мосбиржи может выступить установленный в начале сентября двухмесячный минимум 2858 пунктов, у индекса РТС аналогичная поддержка находится на четырехмесячном минимуме 1183 пунктов, отмечает Бабин из "БКС Брокер".

Если глобальные рынки сохранят нисходящую тенденцию, мы можем уже в ближайшие сессии пробить данные поддержки, ускорив снижение, полагает он.

В понедельник преобладают шансы на дальнейшее снижение широкого российского рынка акций, считает Осин из "Фридом Финанс". Тем не менее, краткосрочные технические факторы ограничивают коррекцию индекса Мосбиржи во второй половине дня, добавляет он.