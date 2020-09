МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые рынки падают вскоре после открытия понедельничной сессии более чем на 1% на фоне возвращения рисков, создаваемых коронавирусом, для восстановления и развития экономики страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.33 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 1,61%, до 27211,8 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,26%, до 10657,43 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,51%, до 3268 пункта.

Трейдеры продолжают с пессимизмом оценивать восстановление экономики США в свете продолжающегося распространения коронавируса. Вероятность возникновения "второй волны" инфицирования создает риски для развития мировой экономики. На этом фоне фондовые рынки Азии закрылись снижением в пределах 2% по основным индексам, европейские же — теряют сейчас в районе 3%.

Давление на котировки усиливает неспособность Белого дома и демократов в палате представителей договориться о мерах поддержки экономики США. Переговоры ведутся уже больше месяца, но стороны так и не пришли к соглашению, так как они обвиняют друг друга в неспособности вести конструктивные переговоры. Конгресс выделил ранее более 3 триллионов долларов на стимулирование экономики, и обе стороны согласны, что понадобится дополнительный пакет помощи, но не могут согласиться относительно его размера.

Кроме того, участники рынка оценивают корпоративные новости. Ранее в понедельник СМИ сообщили, что через крупные банки США, связанные с КНДР, некоторые фирмы легализовали почти 175 миллиона долларов в обход санкций. По данным канала NBC News, операции проводились через JP Morgan и Bank of New York Mellon с 2008 по 2017 год. Акции JP Morgan дешевеют сейчас на 3%, а бумаги Bank of New York Mellon — на 2,7%.