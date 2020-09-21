МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Акции американской технологической компании Oracle в понедельник растут в цене на Нью-Йоркской фондовой бирже на 3% на фоне новостей о сделке по компании TikTok Global, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.57 мск акции Oracle дорожали на 3%, до 61,51 доллара за штуку.

Предполагается, что в рамках сделки между китайской компанией ByteDance, владеющей приложением TikTok, и американскими Oracle и Walmart будет создана новая компания под названием TikTok Global, которая будет отвечать за предоставление всех услуг TikTok пользователям в США и большинству пользователей в остальном мире.

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп заявил об одобрении сделки. Министерство торговли США отложило планируемое введение запрета на скачивание приложения TikTok на неделю, до конца 27 сентября.

Однако в понедельник ByteDance заявила, что сохранит за собой 80% акций TikTok Global после заключения сделки, то есть право контроля, Oracle получит 12,5% акций, а Walmart — 7,5%. После этого Трамп заявил, что власти США не утвердят сделку, если американские Oracle и Walmart не будут иметь полного контроля над американским бизнесом TikTok.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.