МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги понедельника падением в пределах 4,5% на опасениях второй волны распространения коронавируса, акции крупнейших банков подешевели на 5-9% на фоне сообщений СМИ по поводу отмывания денег, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 3,39%, до 5803,2 пункта, французский CAC 40 — на 3,74%, до 4792,04 пункта, немецкий DAX — на 4,45%, до 12532,55 пункта.

Акции французского банка Societe Generale подешевели на 7,66%, британско-гонконгской группы HSBC — на 5,26%, британского Barclays — на 6,37%, немецкого Deutsche Bank — на 8,69%, Commerzbank — на 5,73%, французского BNP Paribas — на 6,37%, британского Standard Chartered — на 5,82%.

Резкое падение стоимости акций представителей банковского сектора Европы происходит в понедельник после после сообщений СМИ, утверждающих, что крупнейшие мировые банки, в том числе европейские, помогли отмыть несколько триллионов долларов "грязных денег" за 18 лет.

Так, по данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), ряд банков мирового уровня с 1999 по 2017 год провели множество транзакций подозрительного характера и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше двух триллионов долларов. Среди банков, упоминающихся в докладе, находятся JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Barclays, Societe Generale, State Street Corporation, Commerzbank AG, China Investment Corporation.