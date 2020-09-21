МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту к евро и иене в понедельник вечером на фоне роста опасений "второй волны" распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.46 мск курс доллара к иене рос до 104,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,55 иены. Курс евро к доллару в то же время опускается до 1,174 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1837 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,91%, до 93,78 пункта.

Курс доллара перешел к росту после того, как ранее в ходе торгов иена обновила максимум к американской валюте с 12 марта. Инвесторы по всему миру в понедельник в основном отказываются от риска из-за опасений, связанных с возможностью "второй волны" коронавируса.

"То, что мы видим в отношении доллара, в большей степени является попыткой найти убежище… Это страшные вещи, которые напоминают вам о марте", — сказал агентству Рейтер глава стратегии FX в Exchange Bank of Canada Эрик Брегара (Erik Bregar).