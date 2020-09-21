МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций потерял около 3-4% по основным индексам на падении мировых рынков акций и товарных рынков на фоне роста рисков по COVID-19 и истории вокруг крупнейших мировых банков, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов основной сессии снизился на 2,99%, до 2863,67 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,86%, до 1181,24 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.00 мск рос на 65 копеек — до 76,4 рубля, курс евро торговался у уровня предыдущего закрытия в 89,67 рубля.

Европейские площадки падают на 3,39-4,37%, резкое падение стоимости акций представителей банковского сектора Европы произошло в понедельник после сообщений СМИ, утверждающих, что крупнейшие мировые банки, в том числе европейские, помогли отмыть несколько триллионов долларов "грязных денег" за 18 лет.

Ведущие биржевые индексы США снижаются на 1,36-2,9%.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 3,87% — до 41,48 доллара за баррель. Стоимость золота на рынке спот снижается на 2,6% — до 1899,9 доллара за тройскую унцию.