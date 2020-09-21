МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Золото сейчас не может в полной мере защитить инвесторов при существенных распродажах на мировых рынках акций и энергоносителей: заметно укрепляющийся доллар и "гонка вакцин" отдаляют перспективы роста в драгметалле на горизонт до года, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

К 18.48 мск стоимость золота на рынке спот падает на 2,7%, до 1897,8 доллара за тройскую унцию. Пора скупать золото? Ювелирные украшения могут подорожать

"Цены на золото снижаются под давлением укрепления доллара к основным валютам. Золото можно рассматривать как защитный актив в условиях низких ставок, как альтернативу казначейским облигациям при условии возможного ускорения инфляции. Однако укрепление доллара и уход от риска будет так же негативно сказываться на котировках золота, как и ценах других сырьевых товаров", — отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

"Также стоит заметить, что золото можно рассматривать как защитную инвестицию в диверсифицированном портфеле, однако и этот актив не сможет в полной мере защитить ваши инвестиции при существенных распродажах на финансовых рынках", — добавляет он. А руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения компании "Универ Капитал" Андрей Верников уточняет, что золото падает в цене на фоне укрепления доллара, при том что нет новостей о скором запуске новой программы финансового стимулирования экономики США.

"Кроме того, золото было технически перегрето, поэтому нынешняя коррекция закономерна. Я не жду быстрого восстановления цен на золото из-за того, что сейчас в мире уже несколько вакцин против коронавируса проходят третью стадию испытаний. А коронавирус — это отличный драйвер цен на драгоценные металлы. Но в перспективе года вложения в золото очень интересны", — считает он.

По его мнению, осенью цены могут снизиться до 1820 или 1780 долларов за унцию — даже у защитных активов бывают коррекции цен. "И это отличная возможность для инвесторов купить золото, чтобы продать через год по 2200-2400 долларов за унцию. Инфляционный сценарий развития мировой экономики наиболее вероятен, а защита от него — покупка золота и дивидендных акций растущих компаний", — заключает Верников.