МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал примерно на 3-4% по основным индексам на фоне распродаж на фондовых и товарных рынках, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов основной сессии снизился на 2,99%, до 2863,67 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,86%, до 1181,24 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.22 мск рос на 60 копеек — до 76,34 рубля, курс евро – снижался на 6 копеек — до 89,62 рубля.

"МЕДВЕЖИЙ" РЫНОК

Рублевый индекс Мосбиржи еще в первой половине дня опустился ниже 2900 пунктов впервые с 11 сентября, долларовый РТС – ниже 1200 пунктов впервые с 10 сентября.

Европейские площадки по итогам торгов снизились на 3,39-4,37%, ведущие биржевые индексы США снижаются на 1,32-2,83%.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 4,19% — до 41,34 доллара за баррель. Стоимость золота на рынке спот снижается на 2,36% — до 1904,44 доллара за тройскую унцию.

Резкое падение стоимости акций представителей банковского сектора Европы происходило в понедельник после сообщений СМИ, утверждающих, что крупнейшие мировые банки, в том числе европейские, помогли отмыть несколько триллионов долларов "грязных денег" за 18 лет.

Так, по данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), ряд банков мирового уровня с 1999 по 2017 год провели множество транзакций подозрительного характера и посодействовали клиентам в отмывании денег на сумму свыше двух триллионов долларов. Среди банков, упоминающихся в докладе, находятся JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Barclays, Societe Generale, State Street Corporation, Commerzbank AG, China Investment Corporation.

"Вероятность исков к банкам резко выросла, а масштаб возможных выплат способен привести к глобальному банковскому кризису. Для покрытия судебных выплат банки могут резко сократить свои инвестиции, что окажет давление на самый широкий спектр активов", — полагает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Также можно говорить о продолжении истории с пересмотром льгот для нефтяников и повышением налогов на добычу для других секторов, добавляет он.

"Правительство внесло в Госдуму проект закона о бюджете, который содержит достаточно подробные данные для количественной оценки воздействия на отдельные компании. По нашим расчетам, предлагаемые изменения в режиме налогообложения окажут наибольшее влияние на "Газпром нефть", за которой следуют "Лукойл" и "Татнефть". "Сургутнефтегаз" и "Роснефть", а также газодобывающие компании практически не почувствуют изменений", — считают аналитики "ВТБ Капитала".

По их оценкам, в конечном итоге средняя дивидендная доходность акций по сектору составит 3,6%.

Кроме того, инвесторы опасаются, что восстановление мировой экономики и спроса на нефть после пандемии может оказаться более длительным, продажи рублевых активов усилил локальный ценовой откат в нефти, отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

На этом фоне все отраслевые индексы рынка акций Московской биржи показали негативную динамику и снизились на 0,28-3,61%.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Среди лидеров снижения – бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции снизились на 5,73%, префы – на 5,72%).

"Татнефть" является одним из основных пользователей льгот на добычу трудноизвлекаемой нефти. Переговоры бизнеса и правительства не привели к каким-либо смягчениям. Соответственно пересмотр льгот непосредственно касается данной компании. Поскольку ожидается рост налоговых выплат, то это приведет к сокращению прибыли, а значит и выплат акционерам. Соответственно, рынок наиболее активно переоценивает акции "Татнефти", — отмечает Кочетков из "Открытие Брокер".

Игорь Галактионов из "БКС Брокер" также указывает, что "Татнефть" может оказаться под большим давлением из-за отмены льгот.

"Еще одна причина — глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил поручить Счетной палате провести проверки нефтяных компаний на предмет соотношения предоставляемых им льгот и их выплат по дивидендам", — добавляет он.

Также среди лидеров снижения — акции Petropavlovsk (-6,97%), "Полюс" (-4,93%), Polymetal (-4,93%), обыкновенные акции "Селигдара" (-4,62%), акции "Обуви России" (-4,44%), "Лукойла" (-4,21%), НМТП (-4,13%).

В лидерах роста – акции "Аптечной сети 36 и 6" (4,68%), "М.Видео" (2,47%), депозитарные расписки ГК "Эталон" (1,85%), депозитарные расписки "Ленты" (1,71%), акции "Акрона" (1,38%), депозитарные расписки X5 (0,92%).

ПРОГНОЗЫ

"Техническая картина на биржах стремительно ухудшается, а следующими целями падения индексов могут выступить уровни 2800 и 1150 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2800-2900 пунктов", — прогнозирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

В рамках текущего снижения "медведи" могут увести рынок под отметку 2850 пунктов по индексу Мосбиржи, что будет говорить о высокой вероятности продолжения негативной динамики, целью которой может стать район 2700-2750 пунктов, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.