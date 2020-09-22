МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Суд по иску американской компании Tiffany & Co. к французской LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) назначен на 5 января, сообщила Tiffany в пресс-релизе.

Ранее Tiffany объявила о подаче иска в штате Делавэр против LVMH за задержку слияния двух компаний. LVMH договорилась о покупке Tiffany в конце ноября за 16,2 миллиарда долларов (135 долларов за акцию). Соглашение о слиянии предусматривало завершение этого процесса 24 августа, но, как значилось в сообщении Tiffany, на эту дату LVMH не подавала заявок на необходимое одобрение со стороны регуляторов.

"Суд (штата Делавэр) выбрал 5 января 2021 года для начала четырехдневного процесса", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте американской компании.

Tiffany приветствовала это решение судьи Делавэра.

"Мы надеемся, что, несмотря на постоянные усилия LVMH избежать уплаты согласованной цены за Tiffany, суд 5 января 2021 года… позволит нам защитить нашу компанию и наших акционеров", — говорится в сообщении председателя совета директоров компании Роджера Фараха.

Французская же компания считает, что действия Tiffany против LVMH были спланированы заранее и доведены до сведения акционеров действиями, вводящими в заблуждение.

LVMH является производителем предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и рядом других. Штаб-квартира расположена в Париже. Tiffany & Co., основанная в 1837 году, выпускает ювелирные изделия, предметы роскоши и аксессуары. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке.