МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник коррекционно растет после двухдневного падения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.43 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,45% — до 3,0515 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов в понедельник на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 1,78% — до 6691,5 доллара, алюминия — на 0,73%, до 1779,5 доллара, цинка — на 3,13%, до 2458,5 доллара.

За последние два дня торгов стоимость меди снизилась более чем на 2% и во вторник перешла к коррекционному росту. Снижение стоимости меди на предыдущих сессиях было вызвано опасениями начала второй волны коронавируса, которая может замедлить процесс восстановления мировой экономики и привести к снижению спроса на металл. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено свыше 30,6 миллиона случаев заражения, 950 тысяч человек скончались.