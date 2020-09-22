События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 сентября
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 22 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — День осеннего равноденствия — выходной на Токийской фондовой бирже
|1:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
|1:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|3:30
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
|10:30
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (сентябрь)
|-44
|-40
|15:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (август)
|24,7%
|2,4%
|17:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (август)
|5,86 млн
|6 млн
|17:30
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|предв.
|USD
|США — Доклад Министерства финансов
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-9,517 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|Событий не запланировано
https://1prime.ru/Financial_market/20200922/832054005.html