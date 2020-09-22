МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Торги акциями "Русала" на Московской бирже приостановлены со вторника, 22 сентября, и возобновятся в понедельник, 28 сентября, следует из данных торговой системы и ответа биржи на запрос РИА Новости.

Приостановка торгов связана с процедурой перерегистрации компании с острова Джерси на территорию России. Как следует из сообщения "Русала", ЦБ РФ уже зарегистрировал выпуск и проспект ценных бумаг в рамках процедуры перерегистрации. Ожидается, что государственную регистрацию в ФНС России в качестве международной компании "Русал" получит 25 сентября. Соответственно, торги возобновятся в понедельник, 28 сентября.

"Ограничения кодов расчетов будут сняты 26 сентября. С понедельника, 28 сентября, сделки с акциями "Русала" будут заключаться в обычном режиме", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской биржи.

С даты регистрации официальный юридический адрес компании будет изменен с острова Джерси на 236006, Калининград, улица Октябрьская, 8. Также компания будет вести реестр своих акционеров в России, а номинальная стоимость и валюта акций будет изменена с 0,01 доллара США на 0,656517 рубля.

Акционеры "Русала" в начале августа 2019 года одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси на территорию России. Сменив таким образом иностранную юрисдикцию на юрисдикцию РФ, компания получает статус международной и возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты. Также предусмотрены налоговые льготы, в частности, снижение налога на прибыль по доходам, полученным в виде дивидендов и при продаже акций.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2019 году пришлось 5,9% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основными акционерами компании являются группа En+ (56,88% акций) и СУАЛ (26,5% акций), 16,62% акций находятся в свободном обращении. "Русал" в 2019 году сохранил выпуск алюминия на уровне 3,757 миллиона тонн.