МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Курс рубля днем укрепляется к доллару и евро на улучшении настроений на глобальных рынках, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.53 мск вторника снижался на 27 копеек — до 75,86 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 89,11 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,8% — до 41,77 доллара за баррель.

РУБЛЬ КОМПЕНСИРУЕТ ПОТЕРИ ПОНЕДЕЛЬНИКА

После небольшого снижения на открытии торгов, рубль перешел к росту сначала против евро, затем и против доллара.

Укреплению отечественной валюты помогли как отскок вверх стоимости нефти, так и улучшение настроений на западных площадках.

В результате к текущему моменту рубль укрепляется к доллару на 0,4% и на порядка 0,5% к евро.

"Во вторник глобальные рынки и нефтяные цены находились под давлением, но после старта российской сессии стали быстро восстанавливаться, способствуя укреплению рубля. Пока данное движение является коррекцией предыдущей волны падения, так как вызвавшие ее драйверы остаются актуальными", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

Прежде всего, это угроза второй волны пандемии, которая может затормозить процесс восстановления мировой экономики, поясняет он. Кроме того, остаются неясными перспективы дальнейшего фискального и монетарного стимулирования в США, добавляет аналитик.

"Также сохраняются риски эскалации конфликта между Вашингтоном и Пекином в высокотехнологической сфере. Существуют сомнения, что сделка по покупке Oracle Corp. американского подразделения TikTok получит одобрение правительства США и Китая. Негативное влияние на рисковые активы оказывает и неопределенность, связанная с ноябрьскими выборами американского президента", — отмечает Бабин.

Ставки MosPrime выросли на день до 4,43%, на неделю до 4,47%, а на месяц остались на уровне 4,5%, указывает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". "Позитивное влияние на рубль оказывает налоговый период, что видно из роста краткосрочных межбанковских ставок", — комментирует он.

Кроме того, накануне курс доллара не смог обновить свой максимум от 9 сентября, что стало техническим сигналом на покупку рубля, также обращает внимание аналитик.

"И, наконец, в последнее время повышенным спросом пользуются размещения ОФЗ после того, как Минфин согласился на более высокую премию. На среду запланированы очередные размещения, и рынок уже начал подготовку к ним. Свой вклад вносит нефть, которая пытается вернуться выше отметки 42 доллара за баррель Brent, хотя на рынке сохраняются опасения по поводу слабого спроса из-за второй волны COVID-19", — добавляет Кочетков.

ПРОГНОЗЫ

"Рубль пытается развить восходящую коррекцию от достигнутых вчера многомесячных минимумов. В случае сохранения позитивного внешнего фона пара доллар-рубль может снизиться в район отметки 75,7 рубля, пара евро-рубль — к уровню 89 рублей", — считает Бабин из "БКС Брокер".

"Сегодня после 18.00 мск состоится трансляция видеовыступления Владимира Путина на 75 сессии Ассамблеи ООН. Риторика выступлений президента Путина традиционно сильно влияет на восприятие российского рынка акций международными институциональными инвесторами", — отмечает Джон Волш из Альфа-банка.