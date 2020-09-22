МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые рынки растут во вторник, восстанавливаясь после снижения накануне, также поддерживаемые данными о росте активности на рынке недвижимости страны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.25 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 1,16%, до 27190,08 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,38%, до 10820,57 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,44%, до 3295,26 пункта.

Накануне трейдеры оказались обеспокоены ситуацией с коронавирусом. Число выявленных инфицированных продолжает расти, что создает риски "второй волны" заражения и, соответственно, возврата ограничительных мер. На этом фоне американские рынки снизились по итогам понедельника, причём DJIA потерял 1,84%.

"Сегодня своего рода день переосмысления — инвесторы оценивают, будет ли это падение продолжаться", — отметил старший инвестиционный стратег CFRA Сэм Стовал (Sam Stovall), чье мнение приводит агентство Рейтер.

В то же время инвесторы обратили внимание на статистику продаж жилья на вторичном рынке США. Количество сделок купли-продажи здесь в августе выросло на 2,4% по сравнению с показателем июля — до 6 миллионов.

Позднее во вторник участники рынков также ожидают выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла и министра финансов страны Стивена Мнучина перед конгрессом.