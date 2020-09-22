МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в рамках коррекции после четырех дней снижения на улучшении внешнего фона, следует из данных торгов Московской биржи и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.12 мск поднимается на 1,36%, до 2902,61 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,95%, до 1204,33 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 18 копеек — до 75,95 рубля, курс евро снижался на 50 копеек — до 89,1 рубля.

"После просадки в течение четырех дней отечественный рынок оказался в зоне краткосрочной перепроданности. Внешний фон заметно улучшился. Как минимум, информация Международного консорциума журналистов-расследователей по поводу подозрительных транзакций ведущих банков на 2 триллиона долларов не означает прямого финансового ущерба для этих финансовых организаций, да и суммы потенциальных штрафов вряд ли будут столь значимыми", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Поэтому рынки могут вновь переключиться на свои тревоги по поводу коронавируса, добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении повышающего коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений.

Бумаги "Норникеля", НЛМК, "Северстали", ММК, "Мечела", "Фосагро" в моменте не отреагировали на сообщение и продолжили торговаться в рамках прежней динамики.

К текущему моменту акции "Норникеля" снижаются на 0,8%, ММК – на 1,46%, "Фосгро" – на 0,88%, "Северстали" растут на 0,06%, обыкновенные акции "Мечела" – на 1,21%.

"По поводу "Алросы" появились новости из правительства, которое планирует изменить базу расчета НДПИ на алмазы. Предлагается в качестве такой базы использовать цены реализации, а не прейскурант Минфина. Подобные изменения могут оказаться даже выгодны компании в условиях слабого рынка", — отмечает Кочетков из "Открытие Брокер".

К текущему моменту акции "Алросы" поднимаются на 0,03%.

Акции "Детского мира" растут на новостях о дивидендах – на 0,85%.

В лидерах роста – акции "Эн+ Групп" (4,99%), "М.Видео" (3%), депозитарные расписки X5 (2,97%), акции "Магнита" (2,84%), Московской биржи (2,36%), АФК "Система" (2,23%), префы "Центрального телеграфа" (2,09%) и депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (2,02%).

Среди лидеров снижения — обыкновенные акции "Селигдара" (-2,69%), акции Polymetal (-2,64%), бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции снизились на 0,64%, префы – на 2,34%), акции "Аптечной сети 36 и 6" (-1,99%), "Аэрофлота" (-1,82%), депозитарные расписки "Ленты" (-1,73%), депозитарные расписки Petropavlovsk (-1,33%) и акции "Полюса" (-1%).

ПРОГНОЗЫ

"В отличие от рынка США, российские бумаги были недооцененными до коррекции, а коррекция сделала их лишь более привлекательными для растущего числа новых инвесторов на Московской бирже", — отмечает Кочетков из "Открытие Брокер".

Текущее движение, однако, пока можно назвать не более чем передышкой перед очередной волной снижения, считает Елена Кожухова из "Велес Капитала". Негативный сигнал остается актуальным до закрепления индикаторов выше сопротивлений 2940 и 1235 пунктов соответственно, добавляет она.