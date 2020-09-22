МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту по отношению к иене после публикации статистики по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.12 мск курс доллара к иене рос до 104,94 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 104,64 иены. Курс евро к доллару опускался до 1,1706 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1769 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,36%, до 94 пунктов.

Поддержку курсу доллара оказала статистика по продажам жилья на вторичном рынке США. Количество сделок купли-продажи здесь в августе выросло на 2,4% по сравнению с показателем июля — до 6 миллионов. Показатель стал максимальным c декабря 2006 года.

При этом ранее в ходе торгов курс доллара опускался к иене, так как иена считается более надежным активом, спрос на который растет в условиях неопределенности в мировой экономике. В то же время доллар также пользуется спросом, поскольку является основной валютой в мировой торговле и преобладающим средством международных расчетов.

"Такая динамика дает рынку возможность сделать паузу. Как мы знаем, вирус не живет в вакууме и то, что вы видите в одной стране и регионе, повлияет и на другие места. Это может повлиять на экономику. Обычно, когда на рынке присутствует некоторый страх и какая-то неопределенность инвесторы обращаются к доллару как к временному убежищу", — прокомментировал агентству Рейтер старший рыночный трейдер Silicon Valley Bank в Калифорнии Мин Тран (Minh Trang).