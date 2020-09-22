МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению во вторник вечером на фоне укрепления курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.23 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,12%, или на 2,25 доллара, до 1908,8 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,59%, до 24,527 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота оказало укрепление курса американской валюты. В этом случае металл становится дороже для держателей иностранной валюты. При этом утром цена на золото росла в рамках коррекции после вчерашнего падения более чем на 2%.

"Стоимость золота может быть значительно ниже вчерашних минимумов в зависимости от того, насколько дальше пойдет распродажа акций. Это функция того, как паникуют инвесторы", — отметил аналитик Bank of China International Сяо Фу (Xiao Fu), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на статистику по продажам жилья на вторичном рынке США. Количество сделок купли-продажи здесь в августе выросло на 2,4% по сравнению с показателем июля — до 6 миллионов, как и прогнозировали аналитики. При этом показатель стал максимальным c декабря 2006 года.