МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций прервал непрерывное четырехдневное падение и коррекционно вырос во вторник по основным индексам на улучшении внешнего фона, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,73%, до 2884,66 пункта, долларовый индекс РТС — ровно на 1%, до 1193,06 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.55 мск растёт на 5 копеек, до 76,18 рубля, курс евро – снижается на 44 копейки, до 89,16 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,56% — до 41,57 доллара за баррель.