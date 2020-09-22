МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги вторника преимущественно ростом, немного компенсировав потери после обвала накануне, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,49%, до 5832,9 пункта, французский CAC 40 опустился на 0,4%, до 4772,84 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,41%, до 12594,39 пункта.

Во вторник на европейских рынках в основном отмечался рост после падения индексов на 3-4,5% накануне. Столь сильный спад был обусловлен обострением экономических опасений и сообщениями в СМИ о том, что крупнейшие мировые банки, в том числе европейские, помогли отмыть несколько триллионов долларов "грязных денег" за 18 лет.

В то же время инвесторы обеспокоены увеличением суточного прироста заболеваний коронавирусом в Европе. Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник во время выступления в парламенте объявил о серии новых ограничений из-за второй волны коронавируса, призвав жителей вернуться к работе из дома. Ужесточение карантинных мер может привести к замедлению процесса восстановления экономики.

При этом аналитики полагают, что влияние ограничительных мер на экономику не будет сильным. "Ограничения больше связаны с социальным дистанцированием и мерами предосторожности, и воздействие на экономику вряд ли будет таким серьезным, как изначально казалось", — полагает аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.