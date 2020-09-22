МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, подешевели лишь расписки "Ленты" и ВТБ, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,81%, до 4,86 доллара, "Новатэка" — на 0,5%, до 142 долларов. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,48%, до 59,12 доллара, "Газпрома" — на 2,22%, до 4,65 доллара, "Газпром нефти" — на 0,83%, до 19,44 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" увеличилась на 1,04%, до 24,4 доллара, "Северстали" — на 1,6%, до 12,69 доллара, расписки НЛМК подорожали на 1,01%, до 21,92 доллара.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 0,64%, до 0,85 доллара, Сбербанка — подорожали на 1,54%, до 11,86 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,56%, до 26 долларов.

Стоимость GDR АФК "Система" выросла на 3,71%, до 5,31 доллара, "Магнита" — на 4,46%, до 15,21 доллара. Цена расписок "Ленты" снизилась на 0,9%, до 2,75 доллара.