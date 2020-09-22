МОСКВА, 22 сен — Dow Jones. Неопределенность в Верховном суде означает, что акциям из сектора здравоохранения вновь грозят знакомые и нежелательные риски.

На прошлой неделе умерла судья Рут Бейдер Гинзбург, а это значит, что Верховный суд может в итоге отменить Закон о доступном здравоохранении (Affordable Care Act), который также известен как Obamacare. В прошлом году Апелляционный суд пятого апелляционного округа США в Новом Орлеане счел, что обязательная медицинская страховка противоречит конституции. До этого конгресс сократил до нуля налоговый штраф за отсутствие медицинской страховки.

Прения сторон по данному делу должны состояться в Верховном суде в ноябре. Теперь вполне возможно, что на место судьи Гинзбург будет назначен гораздо более консервативный судья, при котором не исключена отмена всего закона.

В понедельник шла продажа акций сектора здравоохранения, и по вполне понятной причине: хотя никто наверняка не знает, какое решение примет суд и какие последствия оно будет иметь для бизнесов в сфере здравоохранения, Закон о доступном здравоохранении с момента своего принятия в 2010 году служил подспорьем для отрасли.

Он расширил доступ к страховке за счет развития программы Medicaid и частных бирж. Он обязывал страховые компании покрывать такие услуги, как лечение от зависимостей, и практически не контролировал фактические расходы на медицинскую помощь. В итоге объем продаж в больницах, реабилитационных центрах и фармацевтических компаниях оставался высоким.

Страховщики смогли перенести возросшие расходы на потребителей и работодателей за счет повышения страховых взносов, а также на налогоплательщиков.

Индекс S&P Health Care с 2010 года вырос более чем в три раза. По данным Центров обслуживания программ медицинской помощи Medicare и Medicaid, расходы на здравоохранение в США в 2018 году увеличились до 3,6 трлн долларов с 2,5 трлн долларов в 2009 году.

Оборотной стороной такой благоприятной среды является то, что любые нормативные изменения, вероятно, будут неблагоприятны для инвесторов. Согласно финансово-аналитической фирме Sentieo, не менее 569 компаний из сферы здравоохранения в документах, поданных регулятору, указали на изменения Закона о доступном здравоохранении как на фактор риска.

Одним из положительных моментов является то, что суд может не только просто отменить закон или оставить его в силе целиком, но и рассмотреть другие альтернативы. "Некоторые части Закона о доступном здравоохранении могут быть изъяты из определения обязательного медицинского страхования неконституционным, тогда как другие слишком неразрывно связаны, чтобы их можно было отделить", – написала Эмили Эванс, аналитик по политике в сфере здравоохранения, работающая в Hedgeye Risk Management.

При таком сценарии более сдержанные поправки в закон могут повлиять на ту или иную компанию, но отрасль в целом сможет избежать хаоса, который сопровождает масштабные нормативные изменения. Быки на фондовом рынке, разумеется, могут напомнить об истории закона, который с момента принятия, кажется, раз в год точно сталкивался с правовыми или законодательными вызовами и тем не менее выжил, и счесть это положительным моментом.

Впрочем, инвесторам не следует полностью игнорировать угрозу. Тот факт, что маловероятный риск не осуществился в прошлом, вовсе не значит, что угроза миновала.

Возможно, Уолл-стрит находится всего лишь на расстоянии одного неблагоприятного судебного решения от крайне неожиданного закона о медицинском обслуживании.

— Автор Charley Grant, charles.grant@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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