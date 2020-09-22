МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Приходящие на биржевой рынок триллионы рублей, в том числе и от частных инвесторов, зачастую некуда инвестировать – не хватает инструментов, и если так будет продолжаться, средства уйдут на более ликвидные рынки, заявил вице-президент Сбербанка Андрей Шеметов в ходе онлайн-конференции НАУФОР "Актуальные вопросы регулирования деятельности брокеров и управляющих компаний".

Ранее президент НАУФОР Алексей Тимофеев сообщал, что общая сумма, размещенная гражданами РФ на брокерских счетах и счетах доверительного управления, в первом полугодии текущего года выросла на 25%, составив порядка 4 триллионов рублей на конец июня. Тимофеев также указывал, что в последнее время российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы диверсифицировать риски и защититься от ослабления рубля.

"На рынок… уже приходят триллионы рублей, и отсутствие продуктов критично. Их правда нет, и некуда инвестировать… И если так будет продолжаться, то мы увидим отток в гораздо более ликвидные рынки", — отметил Шеметов.

Также, по его словам, на малоликвидном рынке с приходом огромных денег робоэдвайзеры "сметут просто весь этот рынок", а значительные вливания в акции компаний, не входящих в топ-10 по оборотам, могут приводить к довольно сильным движениям и затем к обвинениям в манипуляции на торгах.

Он также предложил Банку России содействовать в упрощении механизмов эмиссии ценных бумаг, в частности, облигаций и структурных нот. Эксперт добавил, что нужно убирать возможный арбитраж при обороте торгуемых фондов (ETF).