МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи и по индексу РТС на улучшении внешнего фона после четырех дней падения, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,73%, до 2884,66 пункта, долларовый индекс РТС — на 1%, до 1193,06 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.37 мск снижался на 1 копейку — до 76,12 рубля, курс евро — на 49 копеек — до 89,11 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,36% — до 41,59 доллара за баррель.

"Во вторник российский фондовый рынок смог отыграть часть потерь на улучшении внешнего фона. Так, поддержку нашим акциям оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться в район 41,8 доллара за баррель. Также покупкам в наших бумагах способствовала динамика европейских площадок, которые к вечеру прибавляли в пределах 1,5%", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Детского мира" растут на новостях о дивидендах – на 0,85%.

В лидерах роста – акции "Эн+ Групп" (5,53%), "Магнита" (3,3%), "М.Видео" (2,22%), акции "Энел Россия" (2,95%), депозитарные расписки Mail.Ru (1,89%), акции "Распадской" (-1,61%), префы "Центрального телеграфа" (1,53%).

Депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" выросли в ходе основных торгов на 2,19%. Уже после закрытия основной сессии TCS Group сообщила, что достигла принципиальной договоренности с "Яндексом" о его вхождении в капитал TCS, общая сумма сделки оценивается в 5,48 миллиардов долларов. "Яндекс" подтвердил, что ведет переговоры о возможной покупке 100% TCS Group.

Акции ММК снизились на 1,67% после дивидендной отсечки.

Среди лидеров снижения также обыкновенные акции "Селигдара" (-2,65%), префы "Татнефти" (-2,53%), акции "Аэрофлота" (-2,45%), акции "Аптечной сети 36 и 6" (-2,34%), "Фосагро" (-1,8%), Petropavlovsk (-1,78%), Polymetal (-1,72%) и акции ВТБ (-1,61%).

ПРОГНОЗЫ

По словам Зварича из Промсвязьбанка, индекс Мосбиржи пытается повторить сценарий восстановления от уровня 2850 пунктов, продемонстрированный в первой половине сентября, когда ему удалось вернуться в район 3000 пунктов.

"Однако текущее восстановление скорее вызвано фиксацией прибыли по спекулятивным коротким позициям, чем существенным изменением конъюнктуры рынка. В результате уже в ближайшие сессии может возобновиться негативная динамика, как на мировых рынках, так и на российском", — считает он.

В среду, по мнению Александра Бахтина из "БКС Премьер", настроения на рынках могут остаться смешанными. Будучи в поиске новых драйверов для движений, инвесторы могут чутко реагировать на изменения новостного фона, а также на выходящую статистику, указывает он.

"В середине недели для рыночных настроений важными будут предварительный индекс деловой активности (PMI) в производственном и непроизводственном секторах Германии и США за сентябрь, а также недельные изменения запасов нефти в США по версии EIA", — напоминает аналитик.

По его оценкам, индекс Мосбиржи в среду сформируется в диапазоне 2860-2960 пунктов.