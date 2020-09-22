МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Бумаги TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", взлетели в цене на 7,3%, "Яндекса" – более чем на 3% на новостях о покупке TCS интернет-компанией, следует из данных торгов Московской биржи.

К 20.05 мск депозитарные расписки TCS росли на 6,68% — до 2084,8 рубля (ранее подскакивали на 7,3% — до 2096,4 рубля, акции "Яндекса" дорожали на 3,43% — до 4683 рубля.

После закрытия основной сессии на рынке акций Московской биржи TCS Group сообщила, что достигла принципиального соглашения с "Яндексом" о покупке им компании за общую сумму в 5,48 миллиарда долларов, с оплатой деньгами или акциями "Яндекса". Чуть позже "Яндекс" подтвердил, что ведет переговоры о возможной покупке 100% TCS Group, и озвученные ею основные условия.