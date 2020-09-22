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МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Обе стороны принципиально договорились о покупке "Яндексом" 100% TCS Group за 5,48 миллиарда долларов, говорится в релизе TCS и подтверждено "Яндексом".

"Стороны пришли к принципиальному соглашению по сделке, которая будет оплачена денежными средствами и акциями на общую сумму в 5,48 миллиарда долларов, или 27,64 доллара за акцию "Тинькофф", — сообщила TCS.

При этом стороны уточняют, что окончательные условия покупки зависят от успешного завершения комплексной проверки группы. Отдельно стороны подчеркнули, что пока нет уверенности, что будут достигнуты какие-либо финальные договоренности. В пресс-релизе "Яндекса" также указано, что сделка должна быть одобрена акционерами холдинга.

Основатель TCS Group Олег Тиньков летом прошлого года в ходе Петербургского международного форума предложил основателю "Яндекса" Аркадию Воложу объединить бизнес. Волож тогда пообещал обсудить это предложение.

Через год, в июне текущего года, "Яндекс" и Сбербанк, с которым компания вела совместный бизнес с 2012 года, объявили о разделе активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".

TCS Group Holding PLC (TCS LI) — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, основной актив группы — "Тинькофф банк". Трасту семьи Тинькова в настоящее время принадлежит 40,4% акций TCS Group, менеджменту — 6,5%, остальные 53,1% акций — free-float. По данным рейтинга РИА Новости, "Тинькофф банк" на 1 августа занимал 17-е место в российской банковской системе с активами в размере 767,4 миллиарда рублей.