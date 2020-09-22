МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Ленты" в иностранной и национальной валюте на уровне "BB" и улучшило рейтинг по ним до позитивного со стабильного, говорится в релизе агентства.

"Позитивный прогноз отражает значительное сокращение заемных средств, которого "Лента" достигла к июню 2020 года, что также отражает наши ожидания относительно того, что компания сохранит консервативную структуру капитала в 2021-2023 годах…", — объясняет рейтинговое действие Fitch.

Рейтинги "Ленты", как отмечает агентство, поддерживаются ее сильной рыночной позицией и ожиданиями Fitch роста сопоставимых продаж в среднесрочной перспективе.

В то же время Fitch прогнозирует увеличение выручки "Ленты" на 6% в текущем году и рост показателя рентабельности EBITDA до 8,4% благодаря росту спроса во время пандемии. В 2021 году агентство прогнозирует корректировку рентабельности EBITDA до 8,1% и ее постепенного снижения до 7,8% из-за давления, оказываемого конкуренцией и увеличением расходов по аренде.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец июня 2020 года компания управляла 379 магазинами в России: 248 гипермаркетами и 131 супермаркетом. В конце апреля 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.