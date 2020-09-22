МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/. Возможная покупка TCS Group интернет-компанией "Яндекс" не приведет к бегству клиентов из финансовой группы, между компаниями возможен синергетический эффект в плане продуктов и клиентской базы, заявил РИА Новости аналитик БКС Егор Дахтлер.

TCS Group и "Яндекс" ранее во вторник сообщили, что принципиально договорились о покупке интернет-холдингом группы за 5,48 миллиарда долларов. При этом стороны подчеркнули, что пока нет уверенности, что будут достигнуты какие-либо финальные договоренности — группа должна будет пройти комплексную проверку, а "Яндексу" предстоит получить согласие акционеров на сделку.

"Мы не считаем, что сделка должна привести к бегству клиентов либо акционеров, потому что "Тинькофф" (TCS Group — ред.) остается финансовым бизнесом с уклоном на технологии, а "Яндекс" продолжает оставаться одним из лидеров интернет-сегмента в России. И, на наш взгляд, между компаниями возможен и будет осуществлён синергетический эффект в плане продукции, управления клиентской базой, качества активов банка", — сказал Дахтлер.

Эксперт также напомнил, что котировки TCS Group уже позитивно отреагировали на новость, и отметил, что ожидает дальнейшей позитивной динамики от стоимости её акций.

TCS Group Holding plc (TCS LI) — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, основной актив группы — "Тинькофф банк". Трасту семьи Тинькова в настоящее время принадлежит 40,4% акций TCS Group, менеджменту — 6,5%, остальные 53,1% акций — free-float. По данным рейтинга РИА Новости, "Тинькофф банк" на 1 августа занимал 17-е место в российской банковской системе с активами в размере 767,4 миллиарда рублей.