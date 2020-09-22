МОСКВА, 22 сен /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля вечером стабилизировался у уровня предыдущего закрытия в паре с долларом на фоне роста американской валюты и удорожания стоимости нефти Brent и заметно укрепляется к евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.24 мск вторника снижался на 3 копейки — до 76,1 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 89,11 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,63% — до 41,7 доллара за баррель.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН К ДОЛЛАРУ

После небольшого снижения на открытии торгов, рубль перешел к росту сначала против евро, затем и против доллара.

Днем отечественная валюта максимально прибавляла к доллару 42 копейки на фоне роста стоимости нефти, которая поднималась выше 42 долларов за баррель по марке Brent.

На вечерних торгах ситуация на рынке энергоносителей осталась благоприятной, хотя нефть Brent сократила темпы роста. При этом американская валюта усилила свои позиции на международном рынке форекс. К текущему моменту евро к доллару снижается на порядка 0,57% — до 1,1702 доллара.

На этом фоне рубль в паре с долларом торгуется у уровня предыдущего закрытия, а в паре с евро растет на порядка 0,5%.

"Доллар США подорожал во вторник против всех валют Большой десятки, несмотря на наблюдаемое некоторое восстановление аппетита инвесторов к риску. Этот рост, на наш взгляд, может быть обусловлен реакцией на комментарии президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, который неожиданно отметил, что процентные ставки в США могут повыситься и до того, как будет выполнена средняя цель по инфляции на уровне 2%. Это довольно ястребиное заявление по сравнению с тем, что звучало от лица ФРС в последние дни", — отмечает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

Несмотря на поддержку рубля со стороны цен на нефть и подготовки экспортеров к налоговым выплатам, рублю так и не удалось продемонстрировать восстановление по отношению к доллару, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. При этом в ходе сессии пара доллар/рубль отступала ниже 76 рублей, однако у национальной валюты не хватило сил для закрепления под этой отметкой, добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

"Доллар сегодня не нашел в себе силы установить новый максимум к рублю, лишь протестировал экстремум понедельника. Однако рубль в паре с долларом не смог закрепиться ниже 7 рублей, хотя были активные попытки при поддержке спроса на российскую валюту со стороны экспортеров в рамках налогового периода. Соответственно восходящий тренд по-прежнему в силе, хотя, как мы отмечали ранее, ощущается "усталость" тренда в диапазоне 76,5-77,2 рубля", — считает Шульгин из "Открытие Брокер".

У доллара на следующей сессии сохраняется потенциал роста до 76,7 рубля, евро, вероятнее всего, вновь приблизится к отметке 90 рублей, полагает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

"Важными для краткосрочной динамики цен на нефть будут данные по недельным изменениям запасов сырья в США, завтра соответствующую статистику представит EIA. Общерыночные настроения, санкционный фон и ценовая конъюнктура в нефти продолжат определять положение рубля относительно основных валют. По нашим оценкам, в среду курс рубля к доллару может сформироваться в пределах 75,7-76,5 рубля", — говорит Александр Бахтин из "БКС Премьер".