ЛОНДОН, 22 сен /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Адвокаты, представляющие интересы Центрального Банка Венесуэлы, указали на противоречивость решения, ранее принятого Высоким судом Лондона, по спору о возвращении золотых слитков, хранящихся в Великобритании. Соответствующие аргументы были приведены в ходе судебных слушаний в Апелляционном суде Англии, начавшихся во вторник.

Высокий суд Лондона в июле в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золотых слитков весом около 31 тонны, хранящихся в Британии, признал законность президентства оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя главой государства. Центробанк Венесуэлы в августе опротестовал решение суда Лондона.

Королевский адвокат Николас Вайналл, представляющий в суде интересы ЦБ Венесуэлы, указал, что несмотря на то, что судья Высокого суда Лондона Найджел Тир вынес решение о признании президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо, британские власти продолжают вести диалог с действующим президентом Николасом Мадуро.

"Суды этой страны признают эффективными действия правительства или президента де-факто и не будут признавать эффективными действия, совершенные в соответствующей стране физическим или юридическим лицом, обладающим только де-юре, а не де-факто полномочиями", — указал адвокат. При этом власти Британии признали Мадуро де-факто, а Гуаидо – де-юре.

Адвокат отметил, что правительство Великобритании продолжает поддерживать дипломатические отношения с правительством Мадуро, а не с Гуаидо. "Мадуро продолжает принимать посла правительства Великобритании, а Великобритания продолжает принимать посла г-на Мадуро, а не предполагаемого посла г-на Гуаидо", — привел доводы юрист.

"Если бы Её Величество прекратила признавать господина Мадуро главой государства, то, конечно, его посол больше не был бы признан", — подчеркнул Вайналл, отметив, что признание Гуаидо в декабре 2019 года было "рычагом внешней политики".

Правительство Великобритании "использует признание Гуаидо с четкой целью влияния на политические события в иностранном государстве", добавил он.

Также адвокат подчеркнул, что решение Высокого суда Лондона было принято "с игнорированием всех внутренних постановлений венесуэльских судов и выведения Гуаидо за пределы эффективного контроля как венесуэльских, так и английских судов.

"Это поразительный результат, это противоречит любой общепринятой концепции верховенства права", — считает Вайналл.

Слушания в апелляционном суде продлятся до 24 сентября, в ходе которых будет рассмотрена жалоба ЦБ Венесуэлы, добивающегося от Банка Англии возврата золотых слитков. По словам адвокатов, речь идет о 31 тонне золота, стоимость которого по текущим биржевым котировкам составляет порядка 2 миллиардов долларов.

В конце января 2019 года агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Банк Англии отказал Каракасу в выдаче 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Один неназванный источник сообщил агентству, что решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь США Майк Помпео и являвшийся тогда советником президента США по национальной безопасности Джон Болтон, оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли президенту Венесуэлы Николасу Мадуро доступ к его активам за рубежом.

В СМИ появилась информация, что Гуаидо обратился к Терезе Мэй, в то время находящейся на посту премьера Великобритании, с просьбой не возвращать правительству Мадуро золотые слитки.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.